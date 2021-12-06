Yasak Elma, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yasak Elma Doğan kimdir? Murat Aygen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasak Elma Doğan Yıldırım karakterini kim canlandırıyor? Yasak Elma Doğan gerçek ismi ne?

YASAK ELMA DOĞAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Doğan Yıldırım karakterini Murat Aygen canlandırmaktadır.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen (d. 29 Ekim 1971), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyuncu ismini 2005 yılında çekilen Ankara Ekspresi (Binbaşı Seyfi) rolüyle duyurmuştur ve farklı farklı dizi teklifleri gelmesiyle ismini duyuran Murat Aygen'in ilk sinema filmi Av Mevsimi adlı filmde (Şevket Altun) rolünü oynamıştır. Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.Yeni dizi sezonunda Medcezir adlı televizyon dizisi ile Star TV'de ekran başına geçen Oyuncu paraya ve paranın sağladığı yaşama düşkün olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemekte ve sürekli gözü Mine Tugay (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı sergileyen "Faruk Beylice" karakterini oynamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

2005 : Ankara Ekspresi : Binbaşı Seyfi : TV filmi

2008 : Paramparça Aşklar : Cem : TV dizisi

2009 : Kül ve Ateş : Doktor Hakan : TV dizisi

2010 : Av Mevsimi : Şevket Altun : Sinema filmi

2011 : Dedektif Memoli : Kürşat : TV dizisi

2013-2015 : Medcezir : Faruk Beylice : TV dizisi

2015 : Maral: En Güzel Hikayem : Hakan : TV dizisi

2016-2017 : Bodrum Masalı : Evren Ergüven : TV dizisi

2017 : İstanbullu Gelin : Can : TV dizisi

2018 : Şahin Tepesi : Demir : TV dizisi

2019-2021 : Mucize Doktor : Tanju Korman : TV dizisi

2021 : Öğrenci Evi :: İnternet dizisi

2021- : Yasak Elma : Doğan Yıldırım : TV dizisi

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