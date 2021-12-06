Yasak Elma Doğan kimdir? Murat Aygen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasak Elma Doğan Yıldırım karakterini kim canlandırıyor?
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen dizi karaterleri arasında Doğan Yıldırım geliyor. Peki, Yasak Elma Doğan kimdir? Murat Aygen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasak Elma Doğan Yıldırım karakterini kim canlandırıyor? Yasak Elma Doğan kim canlandırıyor? İşte bilgiler...
Yasak Elma, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yasak Elma Doğan kimdir? Murat Aygen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasak Elma Doğan Yıldırım karakterini kim canlandırıyor? Yasak Elma Doğan gerçek ismi ne?
Dizideki Doğan Yıldırım karakterini Murat Aygen canlandırmaktadır.
Murat Aygen (d. 29 Ekim 1971), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Oyuncu ismini 2005 yılında çekilen Ankara Ekspresi (Binbaşı Seyfi) rolüyle duyurmuştur ve farklı farklı dizi teklifleri gelmesiyle ismini duyuran Murat Aygen'in ilk sinema filmi Av Mevsimi adlı filmde (Şevket Altun) rolünü oynamıştır. Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.Yeni dizi sezonunda Medcezir adlı televizyon dizisi ile Star TV'de ekran başına geçen Oyuncu paraya ve paranın sağladığı yaşama düşkün olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemekte ve sürekli gözü Mine Tugay (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı sergileyen "Faruk Beylice" karakterini oynamıştır.
2005 : Ankara Ekspresi : Binbaşı Seyfi : TV filmi
2008 : Paramparça Aşklar : Cem : TV dizisi
2009 : Kül ve Ateş : Doktor Hakan : TV dizisi
2010 : Av Mevsimi : Şevket Altun : Sinema filmi
2011 : Dedektif Memoli : Kürşat : TV dizisi
2013-2015 : Medcezir : Faruk Beylice : TV dizisi
2015 : Maral: En Güzel Hikayem : Hakan : TV dizisi
2016-2017 : Bodrum Masalı : Evren Ergüven : TV dizisi
2017 : İstanbullu Gelin : Can : TV dizisi
2018 : Şahin Tepesi : Demir : TV dizisi
2019-2021 : Mucize Doktor : Tanju Korman : TV dizisi
2021 : Öğrenci Evi :: İnternet dizisi
2021- : Yasak Elma : Doğan Yıldırım : TV dizisi
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Gündem