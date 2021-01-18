Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk

18.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:49

Yayınlandığı günden beri büyük beğeniyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç konuk oyuncu olarak izleyicinin karşına çıkacak.

Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam eden 'Yasak Elma' dizisinin, bu akşam yayınlanacak bölümüne, sürpriz bir isim konuk oluyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç, dizinin 94. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de FOX'ta.

Yasak Elma dizisine sürpriz konuk
Yasak Elma dizisine sürpriz konuk
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk
Haber Yorumları (3)
HİRA KEREM: güzel bir dizi
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Severek izliyorum bu diziyi. :)
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
UKALA: Senin izlemedigin film, dizi varmı ki zaten
Yayından Kaldır
500
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