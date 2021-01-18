Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk

Yayınlandığı günden beri büyük beğeniyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç konuk oyuncu olarak izleyicinin karşına çıkacak.

Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam eden 'Yasak Elma' dizisinin, bu akşam yayınlanacak bölümüne, sürpriz bir isim konuk oluyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre; tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç, dizinin 94. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de FOX'ta.