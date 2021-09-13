Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Yasak Elmanerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Yasak Elma nerede çekiliyor? Çukur hangi mahallede ve hangi semtte çekiliyor? Yasak Elma yeni sezon çekimleri nerede yapılıyor? Dizinin yeni sezonu nerede çekilmektedir?

YASAK ELMA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yasak Elma dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Çubuklu bölgesindeki Hidiv Kasrı'nda yapılmaktadır. Dizinin çoğu sahnesi burada çekiliyor fakat bazı sahneleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi yerlerde de çekilebiliyor. Bunlara ek olarak dizideki Sinan'ın evi Cihangir bölgesinde bulunmaktadır.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

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Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

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