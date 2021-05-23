Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar
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Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma'dan sansasyonel şekilde ayrılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun bir aranın ardından yeni pozlarını yayınladı. Tatilde olduğu görülen Cavadzade, güneşin tadını çıkardı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle beğenileri üzerine çeken Cavadzade, diziden apar topar şekilde ayrılmıştı. Dizinin yönetmeni rahatsızlanınca eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yardıma geldiği, sette Eda Ece ile sohbet ettikleri sırada da Nesrin Cavadzade'nin tepki gösterdiği ve seti terk edip gittiği öne sürülmüştü.

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman yeni pozlar

TELEFONLARINA ULAŞILAMADI İDDİASI

Yaşananların ardından Fatih Aksoy'un da kendisine ulaşamadığı, telefonlarını kapattığı, sahneyi bitirmeden gittiği ile ilgili iddialarla birlikte, bir anda Şahika karakterinin cenaze sahnesinin yazıldığı iddia edildi.

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman yeni pozlar

UZUN ZAMAN SONRA YENİ POZLAR GELDİ

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun bir aradan sonra yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatile çıktığı görülen Cavadzade, şezlongda güneşlendiği anları takipçilerine aktardı. Ünlü oyuncunun genel olarak moralinin iyi olduğu izlendi.

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman yeni pozlar

SÜRPRİZİNİN NE OLACAĞI MERAK EDİLİYOR

Yasak Elma'dan kavgalı şekilde ayrıldığının iddia edilmesinin ardından konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayan Cavadzade, hayranlarının yoğun destek mesajları üzerine, "Her şey güzel olacak, sürprizlerim var" demişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmayan Cavadzade'nin sürprizinin ne olacağı merak ediliyor.

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar
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Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar - Haberler Magazin
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