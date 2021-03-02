Yasak Elma'da dengeler değişiyor! Ender, Şahika'dan kurtulmak için Hasan Ali ile işbirliği yaptı

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda Ender, bir dönem aynı evde kaldığı ancak şimdilerde arasının açıldığı Şahika'ya karşı savaş açtı. Evli olduğu Şahika'dan kurtulmak isteyen Hasan Ali ise "Denize düşen yılana sarılır" diyerek düşmanı olan Ender'le işbirliği yapmaya karar verdi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 100. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

HASAN ALİ VE ENDER EL SIKIŞTI

Düştüğü tuzakla Şahika'yla evlenmek zorunda kalan Hasan Ali, zor günler yaşamaya başladı. Holdingde Şahika'nın yaptığı garip davranışlar nedeniyle kontrolü kaybeden Hasan Ali, yanına gelen Ender ile hareket etmek zorunda kaldı. "Denize düşen yılana sarılır" diyen Hasan Ali, Ender'in henüz açıklamadığı isteklerini kabul ederek el sıkıştı.

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hasan Ali ile evlenen Şahika, tüm maddi ve manevi imkanları kullanarak Hasan Ali'yi çileden çıkardı. Çağatay ise Cansu ile öpüşürken görüntülendiği için şantaj mesajları almaya başladı. Çağatay, kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kaldı.