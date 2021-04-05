Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 105. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün Fox TV'de başlıyor. Yasak Elma canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 105. bölüm canlı izleme linki! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi canlı izle! Fox TV Yasak Elma izle!

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 105. bölüm kesintisiz izle!

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Çağatay'ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali'yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer'i kestirir.

YASAK ELMA 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert