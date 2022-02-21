Yasak Elma CANLI izle! FOX TV canlı Yasak Elma yeni bölüm izle! 21 Şubat Pazartesi Yasak Elma 132. full HD canlı izleme linki!

Yasak Elma canlı izle linki araştırılıyor. Fox TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 21 Şubat Pazartesi Yasak Elma yeni sezon yeni bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yasak Elma bugün 132. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yasak Elma 132. bölümde neler olacak? Yeni bölümde neler olur? Yasak Elma ful canlı izle! Yasak Elma canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir…

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

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