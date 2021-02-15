Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son (98) bölüm full izle!

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YASAK ELMA 99.BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 98. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 98. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 99. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 99. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yasak Elma 99. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON (98) BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert