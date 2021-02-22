Yasak Elma 99. bölüm fragman izle! FOX Yasak Elma 98. bölüm full izle

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

YASAK ELMA 98. BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!