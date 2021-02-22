Yasak Elma 99. bölüm fragman izle! FOX Yasak Elma 98. bölüm full izle
22.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:44
Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elam son bölüm izle! Yasak Elma fragman! Yasak Elma yeni bölüm! Yasak Elma oyuncuları!
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.