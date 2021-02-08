Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yasak Elma 97. bölüm fragmanı! Yeni dizi Yasak Elma FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 97. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

Yasak Elma yeni bölümleriyle FOX'ta kaldığı yerden devam ediyor..

Yasak Elma oyuncuları ve karakterleri

HALİT ARGUN (TALAT BULUT)

ENDER EKİNCİ (ŞEVVAL SAM)

YILDIZ YILMAZ (EDA ECE)

ŞAHİKA EKİNCİ (NESRİN CAVADZADE)

KAYA EKİNCİ (BARIŞ KILIÇ)

ZEHRA ARGUN (ŞAFAK PEKDEMİR)

LİLA (BUÇE BUSE KAHRAMAN)

CANER ÇELEBİ (BARIŞ AYTAÇ)

ERİM ARGUN (İLBER KABOĞLU)

EMİR (SERKAN RUTKAY AYIKÖZ)

YİĞİT EKİNCİ (DOĞAÇ YILDIZ)

KERİM (GÖKHAN ALKAN)