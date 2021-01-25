Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle
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Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

25.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:42
Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! FOX TV sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 96. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Yasak Elma yeni bölümü izle! Yasak Elma son bölüm seyret! Yasak Elma yeni bölüm tamamı! Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! Yasak Elma 97. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma, 25 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelirken, gelecek hafta yayınlanacak bölümün fragmanı merak konusu oldu.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 96 yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

Yasak Elma 95. Bölüm tekrarı 26 Ocak Salı 23.45'te, 30 Ocak Cumartesi gecesi 02.45'te, 31 ocak Pazar günü 15.30'da ve 00.15'te Fox TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA 94. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 25 Ocak 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

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