Yasak Elma 96. bölüm fragmanı! FOX TV Yasak Elma 97. bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma, 1 Şubat Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelirken, gelecek hafta yayınlanacak bölümün fragmanı merak konusu oldu.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 97. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 96 yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümün ardından yayınlanacak.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

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