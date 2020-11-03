Yasak Elma 84. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm full izle!

Yasak Elma yeni sezonuyla Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Yasak Elma 83. bölümüyle ekranlara geldi ve Yasak Elma 84. Bölüm 1. Fragmanı merak edildi. Yasak Elma son bölüm fragmanı izle!

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları da beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'yla el sıkışan Halit, Şahika'nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

YASAK ELMA 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 83. bölüm fragmanı yayınlandı. 84. bölüm fragmanı ise dizinin bitiminde yayınlandı.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert