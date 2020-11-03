Yasak Elma 84. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm full izle!
Yasak Elma yeni sezonuyla Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Yasak Elma 83. bölümüyle ekranlara geldi ve Yasak Elma 84. Bölüm 1. Fragmanı merak edildi. Yasak Elma son bölüm fragmanı izle!
Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları da beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika'yla el sıkışan Halit, Şahika'nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAK ELMA 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 83. bölüm fragmanı yayınlandı. 84. bölüm fragmanı ise dizinin bitiminde yayınlandı.
YASAK ELMA 84. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert