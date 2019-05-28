Yasak Elma 48. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Yasak Elma Son Bölüm İzle

Yasak Elma dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Şahika, Yiğit'in babasının Kaya olduğunu DNA testi ile öğrenir. Ancak planlarını gerçekleştirmek için bunları bir süre gizli tutacaktır. Yasak Elma dizisinin 47. bölümünde neler oldu? 48'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi hakkında merak edilenler…

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48. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Pazartesi akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Yasak Elma dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Sezon finali yapan diziden yeni sezona dair yeni bölüm fragmanı geldi. Yayınlanan fragmanda; Otobüs durağına yanaşan özel bir araçtan inen şoför üstü başı kötü durumda olan birine Halit olup olmadığını sorar. O kişi Halit'dir. Şoför Halit'e, 'Hanımefendi sizi bekliyor' der. Araca yönelen Halit, içeride bambaşka biri haline gelen Yıldız'ı görür ve şaşkınlık içerisinde kalır. Yıldız ise 'Seni gideceğin yere bırakayım' şeklinde konuşur. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

47'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız evden atıldıktan sonra gidecek bir yer bulamaz. Ayrıca Halit tarafından tüm hesaplara da erişimi engellenmiştir. Ne yapacağını bilemeyen Yıldız, Zeynep ile oturduğu eski eve döner. Bu sırada Ender'de zaferinin keyfini sürer. Ender tam kazandığını düşünürken, hiç beklenmedik bir anda Şahika harekete geçer.

ŞAHİKA'NIN ESKİ KOCASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKAR

Ender'in tuttuğu sekreter ile anlaşarak Yıldız gibi Ender'i de oyun dışı bırakır. Ender'in sekreter ile anlaştığını öğrenen Kaya, Halit ile konuşacağı sırada, sekreteri Halit'e giderek her şeyi Ender'in yaptığını söyler. Olayın üzerine gelen Ender ise sonuna kadar inkar eder. Halit, Ender'i şirketten zorla çıkarttırır. Öfkeden ne yapacağını bilemeyen Ender, Şahika'nın eski kocasının oğlunu bulur ve Şahika'nın eski kocasını zehirleyerek öldürdüğünü öğrenir. Ender, bu olanları Halit'e anlatmasını istese de ertesi gün Şahika'nın üvey oğlunun kalp krizi nedeniyle öldüğünü öğrenir. Halit, Ender'in tüm çabalarına rağmen Şahika'nın böyle bir kadın olduğuna inanmaz.

ENDER ÖLDÜ MÜ?

Şahika, Ender'den hep bir adım önden giderek, tüm delilleri ortadan kaldırır. Ender, Şahika ile yüzleşir.Şahika, Ender'e büyük gözdağı verir. Öte yandan Kaya da Yıldız'ın olanlarda masum olduğunu söyler. Buna yönelik Halit ile barışacağını düşünen Yıldız, eve gider ancak Halit, her şeyin bittiğini ve eşyalarını toparlayıp gitmesini ister. Olayın üzerine gelen Ender'de Yıldız'ın üzerine gider. Yıldız ise, onu öldürmemek için kendini zor tuttuğunu haykırır. Ender, Şahika'dan kurtulmanın yollarını ararken, gecenin bir vakti karşısında gördüğüne şaşırdığı biri tarafından kafasına vurularak boğazın sularına gömülür.