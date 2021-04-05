Yasak Elma 105. bölüm fragmanı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 104. bölüm izle
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Yasak Elma 105. bölüm fragmanı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 104. bölüm izle

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Yasak Elma 105. bölüm fragmanı izle! Fox TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 104. bölüm izle

Yasak Elma 105. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma dizisinin 104. bölümü ardından Yasak Elma 105. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma 105. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? FoxTV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 104. bölüm izle

Yasak Elma 104. bölüm full izle! Yasak Elma 105. bölüm tamamı izle! Fox TV ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 104. bölüm seyret! Yasak Elma 104. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 104. bölüm tamamı izle! Yasak Elma 105. son bölüm fragmanı izle.

YASAK ELMA 104. BÖLÜM FULL İZLE!

Yasak Elma dizisi Fox TV ekranlarında 104. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 104. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 105. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 105. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA 105. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 104. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 104. bölüm izlemek için tıklayınız!

ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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