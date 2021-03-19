Yasak Elma 103. Bölüm2. fragman izle! SHOW TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 102. bölüm izle

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Yasak Elma dizisi SHOW TV ekranlarında 102. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 102. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 103. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 103. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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YASAK ELMA 102. BÖLÜM İZLE

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YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.