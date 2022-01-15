Yasak aşkta yeni perde! Fatoş Altınbaş, Burak Kaya çifti bir kez daha görüntülendi

İş insanı Emir Sarıgül ile evli olduğu dönemde Burak Kaya ile yaşadığı yasak aşkla gündemden uzun süre düşmeyen sosyetik Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya aşkı tam gaz devam ediyor.

Emir Sarıgül'den anlaşmalı olarak boşanan Fatoş Altınbaş'ın o dönem yakın dostu Yasemin Çağlar'ın eşi Burak Kaya ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yasak aşkından yeni fotoğraf geldi.

KEYİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz aylarda ilk kez yakalanan ve yasak aşkları belgelenen ikili, önceki gün bir kez daha yakalandı. Burak Kaya'nın sahibi olduğu Kaya Palazzo Otel'de konaklayan çift, bir hayli keyifliydi. Gün boyunca kayak yapan ikili, otelin lobisinde kahve keyfi yaparken böyle görüntülendi.

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