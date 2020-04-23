Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada" - Haber
Zeytinburnu, Avcılar, 3. Sayfa, Haber

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada"

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada" Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" dedi.

23.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:12
Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: 'Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada'

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada"

İSTANBUL - Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" dedi. Uluslararası ehliyet geçerliliği süresi de biten motosiklet sürücüsüne, Hıfsızsıhha Kanuna uymamakta dahil toplam 3648 lira ceza yazıldı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı. Avcılar E-5 Karayolu'nda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipleri motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım uyuyakaldım orada. Saat 14.00'e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum" dedi.

Polis, Shanur Amanturdyyev hem Hıfsızsıhha Kanunu'na Muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: 'Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada'

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haber
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Haber
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Falcao Podolski Mesut Özil Tamer Tuna Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane: "Akşam Zeytinburnu'nda kaldım, uyuyakaldım orada" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:20:56. #1.14#
title