Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar (2)

VALİ ARSLANTAŞ: 4 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDIBurdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülere ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medyadan açıklama yaptı.

VALİ ARSLANTAŞ: 4 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülere ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medyadan açıklama yaptı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in "Çamur banyosu ve nargile. Yasak koymak yetmez, denetlemesinin de yapılması gerekir" diye yaptığı paylaşıma yanıt veren Vali Arslantaş, "Denetlemeler aralıksız sürüyor Sayın Vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içerisinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. Mehmet Göker ise Vali Arslantaş'a, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz Sayın Valim" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan