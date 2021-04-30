Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
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Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans edip, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının bir hayli artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

FUHUŞ PAZARLIĞI YAPTILAR

Ancak Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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