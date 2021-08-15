YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da polis ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

KARTAL'da polis ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Yasağa rağmen otomobille ormana gelen ve Yasaktan haberimiz yoktu şeklindeki açıklama yapan 2 kişiye 427 lira ceza kesildi.

Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla birlikte, İstanbul'da ormanlarda uygulanmaya başlanan giriş yasağının ardından denetimler sürüyor. Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydos Ormanı'nda gezen ve araçları ile duraklayanları tek tek kontrol ederek denetim yaptı. Bu kontroller sırasında ormanın içerisine yeni giren ve otomobili park ettikten sonra alkol almaya başlayan 2 kişi, polise yakalandı. Kurallara aykırı bir şekilde orman içerisinde bekleyen 2 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 427 lira para cezası uygulandı. Haberleri izliyoruz izlemesine de haberimiz yok şeklinde kendini savunan Eren Kadeş, Bugün hafta sonu diye öyle çıktık geldik işte. Yangınlardan haberimiz vardı. İstanbul'da bir yasak geldiğini biliyorduk ama buraya yakın olduğumuz için geldik dedi. Eren Kadeş'in yanında bulunan arkadaşı ise kısıtlamalarda bile ceza yemediklerini belirterek, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yine orman içerisinde park eden başka otomobili de kontrol eden ekipler, bu kişilerin hayvanları beslemekle görevli kişiler olması üzerine herhangi bir işlem yapmadı.

YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA
YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA
YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA
YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA
YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YASAĞA RAĞMEN AYDOS ORMANI'NA GİREN 2 KİŞİYE 427 LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.08.2021 11:38:33. #1.13#

title