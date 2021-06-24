Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri - Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri
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YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle
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Ataol Behramoğlu
Kaynak: Antoloji.com -Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri