Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri - Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri
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Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri - Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri - Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri
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Ataol Behramoğlu'in Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri Ataol Behramoğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri Ataol Behramoğlu'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten

Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa

Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır

Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını

Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle

..........

..........

Ataol Behramoğlu

Kaynak: Antoloji.com -Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri

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