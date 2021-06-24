Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri - Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri

Ataol Behramoğlu'in Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri Ataol Behramoğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri Ataol Behramoğlu Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var şiiri