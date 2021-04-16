Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar

İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT - Haberler | Güncel

Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü vahim tabloyu paylaştı: Son 3 ay içinde tam 1 milyon kişi öldü

Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken:

"Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, korona virüs sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğrafları yoğun bakım koridorunda oluşturdukları panoda topladı.

Korona virüs sürecinde yaşadıkları anıları unutmamak isteyen ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, farklı bir etkinliğe imza attı. Pandeminin başından itibaren yoğun bakım servisinde çekilen fotoğraflar bir araya getirilerek duvarda sergilenmeye başladı. Duygu yüklü panoyu görenler korona virüs sürecinin zorluğunu bir kez daha hatırladı. Duvarda sergiledikleri fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, "1 yıldır yaşadığımız pek çok anı görüntülemeye çalıştık. Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık. Gerçekten zor bir yıl geçti. Yılbaşı, 14 Mart, hemşireler günü ve bizlerin doğum günlerini burada yaşadık. Bu anları da kalıcı hale getirmeye çalıştık. Umarım duvarda kalır. Tekrar yaşamayız. Duvarda kalsın istiyoruz. Hekim grubunun evlerine hiç gidemediği dönem oldu. Diğer sağlık personelleri de temastan dolayı ailelerini korumak için gidemediler. Çok ağır gelip iyileştirerek gönderdiğimiz hastalar da minnettar olarak gittiler. Biz onların da bazılarını hatırlamak için bir anı olarak bıraktık" şeklinde konuştu.

Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar
Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar
Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar
Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 23:51:49. #1.14#

title