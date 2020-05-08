Yaşa takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Raşit Erdem, takılmadığı 65 yaş kısıtlamasını emektar eşeğinin sırtında dolaşarak geçiriyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Raşit Erdem, takılmadığı 65 yaş kısıtlamasını emektar eşeğinin sırtında dolaşarak geçiriyor.

Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Çavdar Mahallesi'nde yaşayan Raşit Erdem, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yaşamından hiç vazgeçmedi. Yarım asır öncesinde olduğu gibi ulaşımdan yük taşımaya kadar her işini emektar eşeğiyle yapan Raşit Erdem, korona virüs salgını nedeniyle getirilen 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlamamasına takılmadığı bu günlerde de gününün bir kısmını yine eşeğinin üstünde geçiriyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ve motorlu ulaşım araçlarının çoğalmasına rağmen yeni düzene bir türlü alışamadığını belirten Raşit Erdem, doğal yaşamdan hiç vazgeçmediklerini söyledi.

"BEN DÜZENİMİ HİÇ BOZMADIM"

Bu saatten sonra yeni bir hayat düzenine de geçmek istemediğini ifade eden Erdem, eli ayağı tuttuğu sürece eşeği ile daha doğal bir hayat yaşamayı tercih ettiğini kaydederek; "Eskiden araziye de, çarşı pazara da eşeklerle gidilirdi. Şimdi herkesin altında araba var. Ben düzenimi hiç bozmadım. Zamandan kaybettim ama sağlığımdan kazandım. Halen ulaşım ve taşıma işlerini eşeğimle yapıyorum. Alıştığım için bu hayattan vazgeçemiyorum" dedi.

Kaynak: İHA