Yaşa, Öl, Tekrar Et: Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü
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Yaşa, Öl, Tekrar Et: Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Yaşa, Öl, Tekrar Et: Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü

Merhaba, değerli bilim kurgu severler.

Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor
Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

Merhaba, değerli bilim kurgu severler.

Bu yazımda Edge of Tomorrow ve Groundhog Day filmlerinden esintiler taşıyan bir romandan sizlere bahsedeceğim.

Aranızdaki sinema severlerin de iyi bileceği gibi bu iki filmde sürekli aynı günü yaşayan karakterlerin döngüsünün hikayeleri anlatılmakta.

Kitabımızın konusu kısaca aşağıdaki gibi:

Varlıklı, mazisi karanlık bir ailenin genç ve güzel kızı olan Evelyn Hardcastle bu gece ölecek. Yarın da. Ertesi gün de.

Blackheath Malikanesi'nde bir kutlama için toplanan kalabalık, partinin keyfini çıkarırken Evelyn son nefesini verecek.

Tekrar, tekrar ve tekrar.

Katilin kim olduğunu bulması gereken ve her gün malikanedeki başka biri olarak uyanan kahramanımız ise kendi ismini dahi hatırlamıyor.

Gizem gittikçe karmaşıklaşıyor: Bugün neden ve nasıl sürekli tekrar ediyor? Salgın doktoru kılıklı adam kahramanımıza neden yardım ediyor? Ayakçı ne istiyor? Anna kim? Hardcastle ailesi neler saklıyor? Bu cehennemden kurtulmak mümkün mü?

Stuart Turton, tüm Dünya'da ilgiyle karşılanan, İngiltere'de iki yüz binden fazla satan ilk romanında tekrarlanan gün fikrini çetrefil bir polisiye hikayeyle harmanlıyor.

Agatha Christie romanlarını ve Bugün Aslında Dündü filmini hatırlatan bu bulmacayı çözerken her hamlede şaşıracaksınız ve oyun hiç beklemediğiniz bir noktada bitecek.

Evelyn Hardcastle bu gece ölecek. Peki yarın?

Hikayemiz 1900'lerin başında İngiltere kırsalındaki bir malikanede ve Downton Abbey tarzı bir arka planda sürekli aynı günü malikanedeki farklı kişilerin vücudunda uyanarak yaşayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Fakat daha önce bahsetmiş olduğum filmlere nazaran olay kurgusunu karısık hale getiren bazı kurallar bulunmakta.

Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü yapısı itibariyle hem polisiye hem bilim kurgu hem de  tarihi roman türlerine göz kırpmakta.

Sürpriz bozan durumuna düşmemek için bilim kurgu tarafıyla ilgili  detay veremiyorum fakat size verebileceğim en önemli tavsiye kitabı yavaş yavaş ve anlayarak okumanız.

Özellikle üçüncü günden itibaren elinize kalem kağıt alıp olayların sırasını not etmek isteyebilirsiniz.

Umarım sizde bu kitaptan benim aldığım kadart keyif alırsınız.

Sağlıcakla kalın.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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