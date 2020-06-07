Yasa dışı balık avı için serilen ağlar yabani kuşlara mezar oluyor
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Yasa dışı balık avı için serilen ağlar yabani kuşlara mezar oluyor

Yasa dışı balık avı için serilen ağlar yabani kuşlara mezar oluyor Konya'da, yasa dışı balık avı için gölet sularına serilen ağlar yabani kuşlara da mezar oluyor.

07.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:19

Yasa dışı balık avı için serilen ağlar yabani kuşlara mezar oluyor

KONYA - Konya'da, yasa dışı balık avı için gölet sularına serilen ağlar yabani kuşlara da mezar oluyor.

Konya'nın merkez Meram İlçesi Hatuniye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hatuniye Göletinde yapılan denetim ve kontrollerde, yasak olmasına rağmen gölet sularına balık avı için serilen balıkçı ağlarına yabani kuşların da takıldığı ortaya çıktı. Ağ gözlerine takılan çok sayıda angut kuşu ölmeden kurtarılarak gölet sularına yeniden bırakıldı.

Yasa dışı balık avı yapıldığına dair gelen bir ihbar üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Hatunsaray Göletinde denetim gerçekleştirdi. Gönüllülerin de eşlik ettiği denetimlerde botla girilen gölette misina ağ taraması yapıldı. Taramalarda gölet sularına usulsüz olarak serilen sahipsiz çok miktarda misina ağ tespit edildi. Toplanarak kıyıya çekilen ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık istilacı türler dışında tekrar sulara iade edildi. Bu arada, ağ gözlerine çok sayıda yabani kuşun da takıldığı ortaya çıktı. Ekipler, ağ gözlerinden kurtardıkları angut kuşlarını yaşam alanı olan gölet sularına bıraktı. Bırakılanlardan bir tanesinin ise yaşama tutunamadığı görüldü.

Öte yandan, Hatunsaray Göletinde av yasağı olmasına rağmen ağlarla balık avlandığı yönünde alınan bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri de 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri gölette yaptığı kontrolde ağlarla yakaladığı M.K. ile A.G.'ye usulsüz avlanmaktan idari para cezası uygulanmak üzere işlem yaptı. Avcılıkta kullanılan ağların ise gölet sularından çıkarılarak imha edildiği öğrenildi.

Yasa dışı balık avı için serilen ağlar yabani kuşlara mezar oluyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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