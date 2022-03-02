Yaş sıva üzerine boyalarla yapılan renkli duvar resmine ne ad verilir sorusu gündem konusu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen sorunun yanıtı araştırılıyor. Genellikle öğrencilerin derslerinde araştırma ihtiyacı duyduğu sorular arasında yer alan Yaş sıva üzerine boyalarla yapılan renkli duvar resmine ne ad verilir? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde. Fresk nedir? İşte yanıtı...

YAŞ SIVA ÜZERİNE BOYALARLA YAPILAN RENKLİ DUVAR RESMİNE NE AD VERİLİR?

Yaş sıva üzerine boyalarla yapılan renkli duvar resmine "fresk" adı verilir.

FRESK NEDİR?

Fresk, ıslak kireç sıva üstüne, ezildikten sonra su ya da su ve kireç bileşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan resim. Yüzey kurudukça kireç, pigmentin sıvaya nüfuz etmesini sağlar.

Bu usulde boyalar sıvanın içine geçerek kalınca bir renkli sıva tabakası oluşturduğundan resim çok sağlam olur. Eski zamanlarda binaların duvarlarına hep bu yolla suluboya resimler yapılarak tezyin edilirdi. Gayet basit görünen bu usulde resim yapmak epeyce güç bir iştir. Resmi çok dikkatle ve kararlı yapmak gerekir. Üzerine resim yapılacak duvar ister taş, ister tuğladan olsun önemi yoktur. Fakat resmin uzun zaman dayanabilmesi için üzerine resim yapılacak sıva tabakası iyi hazırlanmalıdır. Duvarın harcından ve sıvasında rutubet ve güherçile olmamalıdır. Üzerindeki sıva alçılı olursa renkler bozulur. Bu sıvanın mutlaka iyi yıkanmış dere kumu ve sönmüş kireçten ibaret olması lazımdır. Resim yapılacak duvar evvela ıslatılır ve kalınca harç tabakasından bir astar çekilir. Bu astar iyice kuruyunca ikinci bir astar harç vurulur. Boyalar bu ikinci harç tabakası daha yaşken sürülür.

Bunun için ressam bir günde ne kadar yer işleyebilecekse duvarı o kadar kısımlara ayırarak yalnız her gün işleyebileceği kadar yeri astarlamakla yetinir.

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