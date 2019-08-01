YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı...
YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.
YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.
Kaynak: AA
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