YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı...

YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı...

YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

1.08.2019 17:58
YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı...

YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et