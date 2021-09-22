Okullar ne zaman ara tatile girecek sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Meb 2021-2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okula dönmenin sevincinin yaşarken öte yandan Kasım ara tatili için de araştırmalar hız kazandı. Son iki senedir uygulanmakta olan bu tatillerin tarihleri ise MEB takvimi ile duyurulmuştu. Hal böyleyken "Ara tatil ne zaman başlıyor, ilk ara tatil kaç gün sürecek, tarih belli mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2022? Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

5 günlük ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MEB'DEN PCR TESTİ KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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