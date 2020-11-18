Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 2021 15 Tatil ne zaman başlayacak?
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Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 2021 15 Tatil ne zaman başlayacak?

18.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:19
Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 2021 15 Tatil ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil olmasından sonra öğrenciler ve veliler 15 tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre belirlenen yarıyıl tatili süreci, 2021 yılında da uygulanacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacağı ile merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin dahil olduğu eğitim öğretim sürecine yaklaşık 2 haftalık bir aranın verileceği yarıyıl tatili, pek çok kişi tarafından takip ediliyor.

15 tatil ya da sömestr tatili için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl benzer zaman dilimlerinde uygulanan 15 tatil süreci, sömestr tatiline çıkacak olan öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, sömestr tatili hakkında merak edilen bazı bilgiler

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.

15 TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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