YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPARAK ALEV ALEV YANDI 2 YARALI
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YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPARAK ALEV ALEV YANDI 2 YARALI

YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPARAK ALEV ALEV YANDI 2 YARALI BAYRAMPAŞA'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde yarıştıkları iddia edilen iki sürücünün kullandığı otomobillerden biri önündeki minibüse çarptı.

YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPARAK ALEV ALEV YANDI 2 YARALI
05.09.2020 03:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 03:33

YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPARAK ALEV ALEV YANDI 2 YARALI
BAYRAMPAŞA'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde yarıştıkları iddia edilen iki sürücünün kullandığı otomobillerden biri önündeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsünün yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtığı ileri sürüldü. Kazaya neden otomobil ise alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil sürücüsü yolda yarıştı. Her iki araçta Cevizlibağ mevkiine geldiği 34 MEY 10 plakalı otomobil önünde giden 34 DF 3241 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. İsmi ve otomobilinin plakası öğrenilemeyen diğer sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı araçtan hafif yaralı olarak çıktı. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Daha sonra kazaya neden olan sürücü de yaralı arkadaşını da olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALEV ALEV YANDI
Kaza sonucu otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevlere yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederken, polis de yolu keserek araçları yan yola yönlendirdi. Yangın, itfaiye erlerinin çalışması sonucu söndürülürken otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Otomobilin kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.
Öte yandan, polis yarışan ve kaçtıkları iddia edilen sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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