Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

Bilecik'te düzenlenen "On Kıta Bir Vatan", "İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bilecik'te düzenlenen "On Kıta Bir Vatan", "İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bilecik Müftülüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. İstiklal Marşı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un gençler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Korona virüs tedbirleri eşliğinde il müftülüğünde gerçekleştirilen ödül takdim töreninde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi
Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:48:58. #1.16#
title