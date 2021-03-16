Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
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Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı

16.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:56

Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına yarışma düzenlendi.

Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı

ERZURUM - Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da 12 Ocak 2012 tarihinde tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu adına yarışma düzenlendi.

Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası yarışmasının ilk etabı bugün Palandöken Kayak Merkezinde başladı. Türkiye Şampiyonasına 21 ilden 189 sporcu yarışıyor. Sporcular çocuklar ve büyükler olarak 2 kategoride yarışıyor. Turnuvanın final etabı ise yarın yapılacak.

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto hava şartlarının olumsuz yönde olduğunu ifade ederek," Bugün 21 ilden 189 sporcumuz Palandöken'de Aslı Nemutlu için yarışacak. Hava şartları bizi çok zorluyor. Yoğun bir kar fırtınası var o yüzden yarış pistimizin konumunu değiştirdik. Bu yıl çok zorlu bir yıl olsa da biz bu yarışmayı pandemi kurallarına dikkat ederek düzenliyoruz" dedi.

Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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