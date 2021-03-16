Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
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Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi

16.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:55

Son dakika haberleri... Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldiBurdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün misafirleri binlerce flamingo yaz aylarını geçirmek üzere göle geldi.

Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün misafirleri binlerce flamingo yaz aylarını geçirmek üzere göle geldi.

Göller Bölgesi'nin merkezi Burdur'un, Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi toplamda 141 türden binlerce kuş görülebiliyor.

Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların da vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Bu yıl yaz ayını gölde geçirecek flamingolar geldi. Yaz boyunca beslenme amaçlı olarak Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, nadir olarak bölgedeki Karataş ve Burdur göllerinde de görülebiliyor.

Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi
Son dakika haberi: BURDUR Yarışlı Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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