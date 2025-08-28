Yarının Sınırında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemaseverlerin dikkatini üzerine çeken Yarının Sınırında, vizyondaki yolculuğunun ardından bu kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin en çok öğrenmek istediği konular arasında yapımın öyküsü, oyuncu kadrosu ve genel değerlendirmesi yer alıyor.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU

Yakın gelecekte dünya, Mimics adı verilen istilacı bir uzaylı türünün tehdidi altına girer. Bu yaratıklar, yok edici güçleri ve telepatiyle iletişim kurabilme yetenekleri sayesinde kısa sürede büyük şehirleri yerle bir eder. İnsanlık, hayatta kalabilmek için tüm ordularını tek bir çatı altında toplamak zorunda kalır.

Bu savaşın ortasında, daha önce hiçbir cepheye çıkmamış olan tecrübesiz subay Bill Cage kendisini ölümcül bir görevin içinde bulur. İlk çatışmasında hayatını kaybeden Cage, beklenmedik bir şekilde aynı güne yeniden dönerek sonsuz bir döngüye hapsolur. Her seferinde ölüp tekrar başa dönen Cage, zamanla hem daha güçlü hem de daha stratejik hâle gelir. Ancak bu bitmek bilmeyen savaşın yükü, onun için insanlığın kaderini değiştirecek en zorlu sınav olacaktır.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI

• Tom Cruise – Bill Cage

• Emily Blunt – Rita Vrataski

• Bill Paxton – Çavuş Farell

• Brendan Gleeson – General Bringham

• Charlotte Riley – Nance

• Lara Pulver – Karen Lord

• Noah Taylor – Dr. Carter

• Jonas Armstrong – Skinner

• Franz Drameh – Ford

• Dragomir Mrsic – Kuntz

• Tony Way – Kimmel

• Masayoshi Haneda – Takeda