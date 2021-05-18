Yarın yasak var mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma var mı? Yarın tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarın yasak var mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma var mı? Yarın tatil mi?

Yarın yasak var mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma var mı? Yarın tatil mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yarın yasak var mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma var mı? Yarın tatil mi? sorusu internette merak edilen konuların başında geliyor. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Peki, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yarın 19 Mayıs... Vatandaşlar, ''Yarın tatil mi? Yarın yasak var mı?' 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 hangi güne denk geliyor?'sorularını araştırmaya devam ediyor.

YARIN YASAK VAR MI?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs günü resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektörde de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın pazar günü yayımladığı genelgeye göre 19 Mayıs'ta herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Diğer günlerde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da sabah 05.00 ile akşam 21.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk daha sonra bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Kenan Doğulu Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarın yasak var mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma var mı? Yarın tatil mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:42:29. #1.11#

title