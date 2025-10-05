Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?

Cumhuriyet'in ilk yıllarında işgalden kurtarılan İstanbul, 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusunun şehre girişiyle özgürlüğüne kavuştu. Her yıl bu önemli tarih, kentin kurtuluşunu simgeleyen etkinliklerle anılıyor. Resmî tatil olmamasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel ve milli günlerde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirmeyi bir gelenek haline getirmiş durumda. Bu yıl da İBB tarafından yapılan açıklamayla 6 Ekim Pazartesi günü için geçerli olacak ulaşım tarifesi belli oldu. Karara göre; metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi hatlarda uygulanacak ücret politikası, milyonlarca İstanbullunun ulaşım planlarını şekillendirecek.

6 EKİM (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı kutlamaları kapsamında, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kent genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, vatandaşlar gün boyunca İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

İETT'nin resmi açıklamasında, "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

ÜCRETSİZ UYGULAMADAN HARİÇ TUTULAN HATLAR

Bazı özel hatlar ise ücretsiz ulaşım uygulamasının dışında tutuldu. Buna göre, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz geçiş hakkı geçerli olmayacak.

6 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray hattında ücretsiz ulaşım uygulamasına dair TCDD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 yılında da Marmaray'ın ücretli olarak hizmet vermesi bekleniyor. Bu nedenle 6 Ekim'de Marmaray kullanıcılarının, diğer toplu taşıma araçlarının aksine, normal ücret tarifesi üzerinden seyahat etmeleri gerekiyor.