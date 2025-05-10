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Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 11 Mayıs Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 11 Mayıs Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 11 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 11 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 11 Mayıs Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanlar, "Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarın İstanbul'da hava parçalı bulutlu geçecek.

Gündüz en yüksek sıcaklık: 20°C

Gece en düşük sıcaklık: 10°C

Rüzgar yönü ve hızı: Kuzeydoğudan 18 km/saat

Nem oranı: Yaklaşık %74

Hava durumu: Parçalı bulutlu, zaman zaman açık

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 11 Mayıs Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?Hava durumu İSTANBUL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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