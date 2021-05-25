"Yarın Çok Genç Olacak" Projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Şanlıurfa'yı gezdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Şanlıurfa'yı gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen öğrencilere, Hazreti İbrahim makamı ve Balıklıgöl hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Şanlıurfa Müzesi'ni gezen öğrenciler, Göbeklitepe ile Harran ilçe ziyaretinin ardından AFAD tarafından verilen afet gönüllülük eğitimine katıldı.

Kafile sorumlularından öğretmen Senem Çalışır, proje kapsamında 5 ilden toplam 100 öğrenciyle Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Projeden dolayı İçişleri Bakanlığına teşekkür eden Çalışır, "Bütün illerimizdeki valilerimiz ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Güneydoğu ve Şanlıurfa'ya ben ve öğrenciler ilk kez geliyoruz, bizim için iyi bir deneyim oldu. Dünya medeniyetinin merkezindeyiz, gördüğümüz yerler ve gösterilen ilgiden memnun kaldık. Çok verimli bir program oldu." dedi.

Öğrencilerden Begüm İlhan ise ilk kez geldiği Şanlıurfa'yı çok beğendiğini belirterek, "Faklı yerler, faklı adetler görmek çok güzel. Bu gezinin bize katkıları olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ağırlandık. İçişleri Bakanlığı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, programlarına yarın Diyarbakır gezisiyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü