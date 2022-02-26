İSTANBUL (İHA) - Yarım asırlık ayakkabı ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

MALATYA - Malatya'da yarım asırlık ayakkabı ustası 62 yaşındaki Hasan Yoncacı, mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını belirterek, ayakkabıcılık mesleğinin zor durumda olduğunu söyledi.

12 yaşında başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Yoncacı, "1972 yılında ayakkabıcılığa sayacı olarak başladım. Yaklaşık 20-25 yıl saya diktim sayacı ustası oldum. Daha sonra kendi kurduğum atölyemi 15-20 yılda kendi atölyemi çalıştırdım. O dönemlerde sipariş almıyorduk toptan yapıyorduk İstanbul'a, Sivas'a ve Elazığ'a gönderirdik. Çıraklarımız, kalfalarımız vardı. İşçilerimiz çoktu. Yıllarca bu şekilde çalıştık. Daha sonra sektör fabrikalaştı, alışveriş merkezileri derken işlerimiz sıkıntıya düştü" dedi.

Mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını kaydeden Yoncacı," Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor. En büyük sıkıntımız çırak yetiştirememek. 5-10 yıl sonra inanın ayakkabı, çanta tamiratı bakımı yapacak kimse olmayabilir çünkü çırak yetişmiyor" diye konuştu.