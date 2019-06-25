Yarım asırdır aynı yaylaya göçüyorlar

Konya ve Isparta il sınırını belirleyen Dedegöl Dağı'ndaki Melikler Yaylası'nda konargöçer kültürünü devam ettiren Ramazan Altunbaş ve ailesi, büyük ve küçükbaş hayvancılık için yarım asırdır Aksu ilçesinden bölgeye göç ediyor.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı bin 740 rakımlı Melikler Yaylası, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsü ile yılın önemli bir bölümünde hayvancılıkla uğraşan ailelere ev sahipliği yapıyor.

Nisan ayından itibaren, Aksu ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden, daha serin olan yaylaya göç etmeye başlayan bazı köylüler, kasım ayına kadar bölgede kalıyor.

Sit alanı olduğu için yapılaşmanın bulunmadığı alanlarda yaklaşık 8 ay çadırlarda kalan aileler, hayvanlarını otlatıp, süt, peynir ve tereyağı yapıyor.

Ailesiyle yaylaya göçen 65 yaşındaki Ramazan Altunbaş, hayvanları otlatırken, eşi Ayşe Altunbaş ise koyunları sağıyor, peynir yapıyor, yayladaki ekmek ihtiyacı için yanlarında getirdikleri unla yufka hazırlıyor.

Ramazan Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılından beri hayvanları için bölgeye göç ettiklerini söyledi.

Yaz aylarında yaylanın serin havasında hayvancılık yaptıklarını belirten Altunbaş, "Isparta'nın Yaka Mahallesindeniz. İki kardeş, her nisan ayında buraya geliyor, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada yaşam zor, yabani hayvan tehlikesi var. Ayı var, kurt var ama çoban köpeklerimiz sayesinde hem biz hem de hayvanlarımız herhangi bir zarar görmüyoruz." diye konuştu.

Mustafa Altunbaş da ilçede çalıştığını, fırsat buldukça hem tatil hem de babası ve amcasına yardım için 3-4 günlüğüne yaylaya gelerek hayvan otlattığını anlattı.

Kamp yapmak isteyenlerin de gözdesi

Melikler Yaylası, Isparta çevresinde kamp yapmak isteyenler için muhteşem güzelliği ve bakir doğasıyla ilk tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Dedegöl Dağı eteğinde yer alan yayla, kampçılığın yanı sıra yürüyüş ve dağ tırmanışı için de tercih ediliyor.

Yenişarbademli ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylaya, özel araçla Yenişarbademli-Aksu kara yolu üzerinden önce "Vali Çeşmesi" mevkisine, oradan da güney yönüne 2 kilometre toprak yol izlenerek ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA