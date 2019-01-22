Yarı Yıl Tatilinde Kar Üstünde Misket Keyfi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar, kar üstünde misket oynayarak eğleniyor.

İlçenin Kuyucuk köyünde, sömestir dolayısıyla bir araya gelen çocuklar, keyifli anlar yaşıyor. Karın tadını çıkaran çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde misket oynuyor.

Köyde keyifli zaman geçiren çocuklar, ailelerine köy işlerinde yardım etmeyi de ihmal etmiyor.

Öğrencilerden Elif Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı yıl tatilinde keyifli zaman geçirdiklerini anlatarak, "Çok ders çalıştığım için artık 15 tatilimi Zeytin adlı köpeğimle oynayarak geçirmek istiyorum. Zeytin de ilk defa kar gördü, o yüzden çok mutlu, karda oynuyor, yuvarlanıyor. Köpeğimle güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Misket oynayan öğrencilerden Yusuf Can Akbulak ise tatilde ailesine de yardım ettiğini ifade ederek, "Yarı yıl tatilinde babama köy işlerinde yardım ediyorum, hayvanlara bakıyorum. Yarı yıl tatilini biraz hayvanlara bakarak biraz kitap okuyarak geçireceğim. Hava soğuk ama güneşli, biz de arkadaşlarla misket oynuyoruz." diye konuştu.

Yusuf Koçer de karda misket oynamanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Hava soğuk olmasına rağmen sömestirde, misketle oynuyoruz, top oynuyoruz, kızakla kayıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA