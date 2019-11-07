Yargıtay Üyesi Kenan İpek'in annesi defnedildi

07.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10

Yargıtay Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek'in annesi Zehra İpek'in cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle dün gece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 90 yaşındaki Zehra İpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İpek için merkeze bağlı Pazarköy köyündeki Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, YÖK Üyesi Fahri Kasırga ile çok sayıda üst düzey yargı mensubu katıldı.

Bakan Gül, Kenan İpek ve ailesine taziyelerini iletti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Gül ve İpek, bir süre tabutu birlikte taşıdı.

İpek'in cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA