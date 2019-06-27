Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA