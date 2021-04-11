YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI

YOZGAT'ta meydana gelen trafik kazasında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı.

YOZGAT'ta meydana gelen trafik kazasında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile oğlu Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI
YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Muslera Ryan Babel Necip Uysal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI DOĞAN KAYA, KAZADA YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:51:23. #1.14#
title