Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansı'nda sunum yapacak

Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yarın bir sunum yapacak.

Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yarın bir sunum yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, konferans Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Viktorovich'in davetiyle, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki Gereklilikler Işığında Bireysel Hakların ve Kamu Yararının Korunması" başlığıyla Saint Petersburg'da 6-9 Temmuz'da düzenleniyor.

Türkiye'yi Başsavcı Şahin'in yanı sıra Yargıtay savcıları Bahattin Azizoğlu ve İlknur Altuntaş'ın temsil ettiği konferansa, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan ve Özbekistan'dan da katılım sağlanıyor.

Başsavcı Şahin, yarın düzenlenecek oturumda, "Ceza Adalet Sistemi Dışında Cumhuriyet Savcılarının Rolü" konulu sunum yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş