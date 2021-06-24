Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Şahin'in, Bulgaristan Başsavcısı Ivan Geshev'in daveti üzerine 23-25 Haziran tarihlerinde Sofya'da düzenlenen foruma katılacağı bildirildi.

Şahin'in "hukukun üstünlüğünün geliştirilmesinde savcılık makamlarının rolü" konusunda sunum yapacağı ifade edilen açıklamada, Şahin'e Yargıtay Cumhuriyet Savcıları İlknur Altuntaş ile Murat Öksüz'ün eşlik edeceği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan başsavcılıkları iş birliğinde ilkinin 16-18 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlendiği kaydedilen forum ile Balkan coğrafyası başsavcılıkları arasında hukuki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kalıcı bir hukuki platformun oluşturulmasının amaçlandığı anlatıldı.

Düzenlenen ilk foruma Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Romanya başsavcıları ve beraberindeki heyetlerin katıldığı anımsatılan açıklamada, iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının önemi dikkate alınarak "Balkan Ülkeleri Başsavcılık Makamları Arasında Çalışma Forumunun Kuruluşuna İlişkin Sonuç Bildirgesi"nin kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, sonuç bildirgesinde Balkan ülkeleri başsavcılarının her yıl bir araya gelerek belirlenen tema çerçevesinde karşılaştıkları sorunları ve iyi uygulamaları paylaşmalarının amaçlandığı, kalıcı çalışma platformunun oluşturulmasına yönelik irade sergilendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 2. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'na katılacak - Haberler
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