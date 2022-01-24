Yargıtay Başsavcısı Şahin, Bulgar Başsavcı Geshev'i ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede Şahin'e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Kara, Bahattin Azizağaoğlu ve İlknur Altuntaş da eşlik etti.