Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Akarca seçildi YARGITAY Başkanlığı'na, İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

YARGITAY Başkanlığı'na, İsmail Rüştü Cirit'in emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı görevi için oylama yapıldı. Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oylama sonucu 332 Yargıtay üyesinin 267'sinden oy alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, göreve seçildi.

MEHMET AKARCA KİMDİR?Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963 tarihinde Siirt Şirvan'da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitiren Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18 Ocak 2010'da Yargıtay üyeliğine seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015'te 1'inci kez, 21 Mayıs 2019'da ise 2'nci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Mehmet Akarca, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA