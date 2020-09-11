Yargıda yeni dönem için pilot uygulama başlıyor, ilk adım 15 Eylül'de atılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yargıda yeni dönem için pilot uygulama başlıyor, ilk adım 15 Eylül'de atılacak

Yargıda "e-Duruşma" dönemi başlıyor. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan uygulama ilk olarak Ankara Batı Adliyesindeki 5 mahkemede gerçekleştirilecek. Video konferans yöntemiyle duruşmaya bağlanan avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca cübbe giymek zorunda olacak.

11.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:21

Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasını 15 eylülde Ankara Batı Adliyesinde başlatacak. Avukatların cübbe giymesi de zorunlu olacak.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı. Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak. Avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.

"E-DURUŞMA" NASIL YAPILACAK?"

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

Yargıda yeni dönem için pilot uygulama başlıyor, ilk adım 15 Eylül'de atılacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Eylül Samsun Fransa
Şu an buradasınız: Yargıda yeni dönem için pilot uygulama başlıyor, ilk adım 15 Eylül'de atılacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:21:07. #1.14#
title